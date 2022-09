Boris Johnson appelle son parti à l'unité après la victoire de Liz Truss

Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a appelé lundi le Parti conservateur à se rassembler "à 100%" derrière Liz Truss, qui a remporté la course pour lui succéder mais hérite d'une majorité affaiblie par les scandales et divisée par la campagne.

"Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100%", a tweeté le dirigeant, qui doit présenter mardi sa démission à Elizabeth II, félicitant celle qui va lui succéder et assurant: "Elle a le bon projet pour s'attaquer à la crise du coût de la vie, unir notre parti et poursuivre le grand travail d'unification et de nivellement de notre pays."