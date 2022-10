Bosnie: la victoire de Milorad Dodik confirmée par la Commission électorale

L'homme fort des Serbes de Bosnie, le nationaliste pro-russe Milorad Dodik, a remporté la présidence de l'entité serbe du pays divisé, a annoncé jeudi la Commission électorale à l'issue d'un recomptage des voix motivé par des accusations de fraude de l'opposition.

"Le comptage de contrôle a confirmé (…) que le candidat Milorad Dodik, représentant le peuple serbe, et qui était en tête (...), l'est resté, avec le plus grand nombre des voix remportés", a déclaré Suad Arnautovic, président de la Commission électorale centrale.