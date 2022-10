Burkina: treize soldats tués dans une embuscade dans l'est

Treize soldats ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des jihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso, ont rapporté dimanche à l’AFP des sources sécuritaires.

"Une unité des Forces de défense et sécurité, reliant Fada N’Gourma à Natiaboani" dans la province de l'Est, "a été la cible d’une embuscade", a indiqué une source sécuritaire. "Treize soldats ont eté tués et quatre blessés", a-t-elle ajouté, ce qu'a confirmé une autre sources des services de sécurité burkinabè.