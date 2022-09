Cameroun : six civils tués dans un bus en zone séparatiste anglophone

Six personnes, ont été tuées mardi dans "l'attaque d'un bus" par des "terroristes", dans le sud-ouest du Cameroun, une région où une guerre meurtrière oppose des groupes armés séparatistes anglophones aux forces de l'ordre, a annoncé mercredi le gouvernement.

"Le bilan de cette attaque terroriste cruelle et barbare fait état de six morts, à savoir une femme (...) et cinq hommes (...), ainsi que de huit blessés", six femmes et deux hommes, détaille dans un communiqué le gouvernement.