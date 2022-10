Canicules: des régions entières vont devenir invivables au cours des prochaines décennies

Des régions entières du globe vont devenir invivables au cours des prochaines décennies en raison des vagues de chaleur qui seront plus fréquentes et plus intenses, ont averti l'ONU et la Croix-Rouge lundi.

Dans un rapport sur la chaleur extrême, les deux organisations indiquent que selon l'évolution actuelle du climat "les vagues de chaleur pourraient atteindre et dépasser (les) limites physiologiques et sociales" de l'homme au cours des prochaines décennies, notamment dans des régions telles que le Sahel et l'Asie du Sud et du Sud-Ouest.