"Cela dépend", dit Biden à propos d'une potentielle rencontre avec Poutine au G20

Le président américain Joe Biden a dit mardi n'avoir "pas l'intention" de rencontrer Vladimir Poutine au prochain sommet du G20, mais ajouté "cela dépend", en particulier si le président russe veut évoquer le sort d'une Américaine détenue en Russie.

"Je n'ai pas l'intention de le rencontrer. Mais si par exemple il venait me voir au G20 et me disait +Je veux parler de la libération (de la star américaine du basketball féminin Brittney) Griner+, je le rencontrerais. Ce que je veux dire est que cela dépend", a-t-il dit dans une interview avec la chaîne CNN.