Centrafrique: trois membres d'un groupe armé condamnés pour "crimes contre l'humanité"

Trois membres d'un groupe armé centrafricain ont été condamnés lundi à des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité, pour "crimes contre l'humanité" dans un premier verdict de la Cour pénale spéciale (CPS), un tribunal hybride de magistrats locaux et internationaux.

Issa Sallet Adoum, Ousman Yaouba et Tahir Mahamat, membres du groupe 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation) accusés du massacre, le 21 mai 2019, de 46 civils dans des villages du nord-ouest, ont notamment été reconnus coupable de "meurtres", "actes inhumains" et de "traitements humiliants et dégradants". Le premier a été condamné à la perpétuité et les deux autres à vingt ans de réclusion.