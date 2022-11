Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué mercredi "chaleureusement" le retour de la Russie dans l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

Le secrétaire général "poursuit ses efforts avec tous les acteurs pour le renouvellement et la pleine application de l'Initiative (de la mer Noire) et il est également engagé pour lever les obstacles aux exportations de nourriture et d'engrais russes", a ajouté Stéphane Dujarric.