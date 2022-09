Charles III se dit "profondément conscient" de ses "devoirs et lourdes responsabilités" 

Le roi Charles III s'est dit samedi "profondément conscient" des "devoirs et lourdes responsabilités" liées à ses nouvelles fonctions, prêtant serment devant le Conseil d'accession qui venait de le proclamer monarque.

"Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion [...] Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis", a déclaré le roi de 73 ans lors de cette cérémonie, télévisée pour la première fois.