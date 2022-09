Charles Michel salue Elizabeth II "l'Inébranlable" (tweet)

Le président du Conseil européen Charles Michel a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi à 96 ans, estimant qu'"Elizabeth l'Inébranlable" incarnait "l'importance des valeurs durables".

"Nos pensées vont à la famille royale et à tous ceux qui pleurent la reine Elizabeth II au Royaume-Uni et dans le monde. Autrefois surnommée Elizabeth l'Inébranlable, elle n'a jamais manqué de nous montrer, par son service et son engagement, l'importance des valeurs durables dans un monde moderne", a-t-il déclaré sur Twitter.