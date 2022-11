Chine: confinement anti-Covid ordonné à Zhengzhou après de violentes protestations

Zhengzhou, ville du centre de la Chine hébergeant une immense usine d'iPhone, a ordonné le confinement de plusieurs quartiers centraux où sévit une flambée de Covid-19 qui a déclenché de violentes protestations et la panique.

Les habitants du centre-ville ne sont plus autorisés à quitter la zone sans un test Covid négatif et l'autorisation des autorités locales, et il leur est conseillé de ne pas quitter leur domicile "sauf si nécessaire", ont annoncé les autorités municipales de Zhengzhou.