Chine: des centaines de personnes manifestent à Shanghai

Des centaines de personnes ont manifesté dimanche après-midi dans le centre de Shanghai, où des protestations avaient déjà éclaté à l'aube contre la politique "zéro Covid" du gouvernement chinois, a rapporté un témoin oculaire à l'AFP.

Les manifestants ont brandi des feuilles de papier blanc - un acte devenu un symbole de protestation contre la censure en Chine - et des fleurs blanches, en se tenant debout et en silence à plusieurs carrefours, avant que la police n'arrive et ne les disperse, a dit à l'AFP ce témoin sous couvert d'anonymat.