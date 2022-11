Chine: l'alliance de médias de service public condamne les agressions de journalistes

La plus grande alliance de médias de service public (MSP) dans le monde, l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), a condamné lundi les "agressions" contre les journalistes qui couvrent en Chine les manifestations contre les restrictions sanitaires.

Dans un communiqué, cette organisation, dont le siège est à Genève, "condamne avec la plus grande fermeté les intimidations et les agressions intolérables dont sont victimes les journalistes et les équipes de production des membres de l'UER en Chine".