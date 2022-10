Chine: Xi salue la situation à Hong Kong et fustige l'ingérence étrangère à Taïwan

Le président chinois Xi Jinping a salué dimanche la transition du "chaos à la gouvernance" à Hong Kong et condamné l'ingérence étrangère présumée à Taïwan, que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire.

"Nous avons mené résolument une lutte contre le séparatisme et l'ingérence, et démontré notre détermination et notre capacité à sauvegarder la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et à nous opposer à l'indépendance de Taïwan", a dit l'homme fort de Pékin.