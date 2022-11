Climat: l'UE promet plus d'un milliard d'euros pour l'adaptation en Afrique

L'Union européenne et certains Etats membres vont verser ensemble plus d'un milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique, a annoncé mercredi le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans.

"Ensemble, l'Union européenne et quatre Etats membres - France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark - vont fournir plus d'un milliard d'euros pour soutenir l'adaptation en Afrique", a-t-il annoncé lors de la COP27 en Egypte.