Climat: Scholz rejette toute "renaissance mondiale des énergies fossiles"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a fermement rejeté lundi lors de la COP27 en Egypte toute "renaissance mondiale des énergies fossiles".

"Il ne doit pas y avoir de renaissance mondiale des énergies fossiles. Et pour l'Allemagne, je le dis: il n'y en aura pas non plus", a assuré lors du sommet sur le climat à Charm el-Cheikh M. Scholz, dont le pays est un des principaux émetteurs européens de gaz à effet de serre.