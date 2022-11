COP27: il faut libérer Alaa Abdel Fattah pour éviter "une issue mortelle" (Scholz)

Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé mardi l'Egypte à libérer son détenu politique le plus célèbre, Alaa Abdel Fattah, afin d'éviter "une issue mortelle" à ses sept mois de grève de la faim, lors de la COP27 qui se tient à Charm el-Cheikh.

"Il faut prendre une décision maintenant, une libération doit être possible pour que cette grève de la faim n'ait pas une issue mortelle", a lancé le responsable qui, selon son porte-parole, a évoqué avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi le cas du blogueur prodémocratie qui ne mange et ne boit plus.