Corruption: 12 ans de prison pour deux ex-chefs du renseignement au Mozambique

Deux anciens chefs du renseignement au Mozambique ont été condamnés mercredi à douze ans de prison ferme dans le gigantesque scandale de corruption dit de la "dette cachée".

L'ancien chef des services de renseignement et de la sécurité de l'Etat, Gregorio Leao, et l'ex-patron du renseignement économique, Antonio do Rosario, ont été condamnés par un tribunal spécial dans la capitale Maputo. L'affaire, qui concerne des prêts secrets de deux milliards de dollars accordés par des banques étrangères à des entreprises publiques mozambicaines, avait plongé le pays dans une grave crise financière.