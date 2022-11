Corruption en Afrique: Glencore condamné à Londres à payer 280 millions de livres

Glencore, géant suisse du négoce des matières premières, a été condamné jeudi par la justice britannique à payer 280 millions de livres, soit plus de 320 millions d'euros, pour des faits de corruption en Afrique.

Cette décision a été rendue par la Soutwark Crown Court de Londres à la suite d'une enquête des autorités britanniques révélant que Glencore, par l'intermédiaire d'employés et agents, avait versé des pots-de-vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars pour avoir un accès préférentiel au pétrole au Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et Soudan du Sud.