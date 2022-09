Coupures d'électricité dans l'est de l'Ukraine: Zelensky accuse Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que la Russie était responsable des coupures de courant qui touchent l'est de l'Ukraine et accusé Moscou de frapper délibérément des infrastructures civiles.

"Une coupure totale de courant dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, une partielle dans les régions de Zaporijjia, Dnipropetrovsk et Soumy", a écrit M. Zelensky dans un communiqué sur les réseaux sociaux, selon qui "le but est de priver les gens de lumière et de chauffage".