Covid: le Premier ministre belge dénonce des violences "absolument inacceptables" lors d'une manifestation

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a dénoncé des violences "absolument inacceptables" lundi au lendemain d'une manifestation contre les restrictions anti-Covid à Bruxelles qui a dégénéré en affrontements avec la police.

Après une rencontre avec son homologue français Jean Castex sur le thème de la sécurité, M. De Croo a apporté son soutien aux policiers (trois d'entre eux ont été blessés) et appelé à un débat serein autour de la pandémie et des restrictions. Il a mis en cause "la désinformation" qui mobilise certains opposants aux mesures en vigueur.