Découverte de tombes en Ukraine: l'UE "profondément choquée" condamne "ces atrocités"

L'UE est "profondément choquée" par la découverte de centaines de corps enterrés sommairement près d'Izioum, en Ukraine, et "condamne ces atrocités dans les termes les plus forts", a déclaré vendredi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

"La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a laissé une traînée de sang et de destruction. (...) La Russie, ses dirigeants politiques et toutes les personnes impliquées dans les violations continues du droit international et du droit humanitaire international en Ukraine devront rendre des comptes", a-t-il estimé dans un communiqué.