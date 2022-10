Déforestation: la Norvège va redémarrer ses aides au Brésil après la victoire de Lula (ministre)

La Norvège, qui avait gelé son aide financière contre la déforestation de l'Amazonie au Brésil sous la présidence de Jair Bolsonaro, va redémarrer sa collaboration avec Brasilia après la victoire de Lula, a déclaré lundi le ministre norvégien de l'Environnement à l'AFP.

"Concernant Lula, on note que, pendant la campagne, il a mis l'accent sur la préservation de la forêt amazonienne et la protection des populations indigènes d'Amazonie", a expliqué Espen Barth Eide. "C'est pour cela que l'on a hâte de prendre contact avec ses équipes, aussi rapidement que possible, pour préparer une reprise de la collaboration historiquement bonne entre le Brésil et la Norvège".