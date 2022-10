"Dieu vous a placé au pouvoir", lance le patriarche russe pour le 70e anniversaire de Poutine

"Dieu vous a placé au pouvoir": Le patriarche orthodoxe russe Kirill a félicité ainsi vendredi Vladimir Poutine pour son 70e anniversaire, marqué par une pluie d'éloges en dépit de l'isolement international russe et des revers en Ukraine.

Dans son message, Kirill a loué M. Poutine pour "la transformation de l'image de la Russie, le renforcement de sa souveraineté et de ses capacités défensives, la défense des intérêts nationaux". Il lui souhaite aussi "des forces physiques et morales pour beaucoup d'années" et a appelé à des prières pour la santé du président russe.