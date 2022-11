Ecosse: Londres presse Edimbourg de se "concentrer" sur les besoins de la population

Le gouvernement britannique a affirmé mercredi qu'Edimbourg devait désormais se "concentrer (...) sur les problèmes qui comptent le plus" pour les Ecossais après le refus par la justice d'autoriser la tenue d'un nouveau référendum d'indépendance.

"Nous prenons note et respectons le verdict unanime de la Cour suprême aujourd'hui", a indiqué le ministre chargé de l'Ecosse, Alister Jack, dans un communiqué. "Les gens en Ecosse veulent que leurs gouvernements (à Edimbourg et à Londres, ndlr) se concentrent (...) sur les problèmes qui comptent le plus" pour eux."