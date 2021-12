Effondrement meurtrier d'un entrepôt d'Amazon: Jeff Bezos dit avoir "le coeur brisé"

Le patron du géant du commerce en ligne Amazon, Jeff Bezos, a déclaré samedi avoir "le coeur brisé" après l'effondrement d'un entrepôt du groupe à Edwardsville, dans l'Illinois, qui a fait au moins six morts.

"Les nouvelles en provenance d'Edwardsville sont tragiques", a tweeté Jeff Bezos. "Nous avons le coeur brisé par la perte de nos collègues là-bas, et nos pensées et prières vont à leurs familles et à leurs proches", a-t-il ajouté.