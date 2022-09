Elections italiennes: "les populismes finissent toujours en catastrophe", met en garde Madrid

"Les populismes finissent toujours en catastrophe", a mis en garde lundi le ministre espagnol des Affaires Etrangères après la victoire du parti post-fasciste de Giorgia Meloni dimanche aux législatives en Italie.

"C'est un moment d'incertitude et dans les moments d'incertitude, les populismes gagnent toujours en importance et ils finissent toujours de la même manière: en catastrophe" car "leur réponse est toujours la même : fermons-nous sur nous-mêmes et revenons au passé", a déclaré José Manuel Albarès lors d'un petit-déjeuner de presse.