Elizabeth II: le roi d'Espagne rend hommage à celle qui "a écrit les chapitres les plus pertinents de l'Histoire" ces sept dernières décennies

Le roi d'Espagne, Felipe VI, a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi, estimant dans un télégramme adressé au roi Charles III qu'elle avait "écrit" et "façonné les chapitres les plus pertinents de l'Histoire de notre monde durant les sept dernières décennies".

"Sa Majesté la reine Elizabeth II a indubitablement été témoin, a écrit et a façonné les chapitres les plus pertinents de l'Histoire de notre monde durant les sept dernières décennies", a écrit Felipe VI, louant "son sens du devoir, de l'engagement et sa vie entière consacrée à servir [son] peuple".