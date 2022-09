Emmy Awards: le Sud-Coréen Lee Jung-jae élu meilleur acteur dans une série dramatique pour "Squid Game"

Le Sud-Coréen Lee Jung-jae a remporté lundi soir l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique pour "Squid Game", le succès planétaire produit par Netflix.

L'acteur l'a emporté face à Jason Bateman pour "Ozark," Brian Cox et Jeremy Strong pour "Succession", Bob Odenkirk pour "Better Call Saul," et Adam Scott pour "Severance."