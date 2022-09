Energie: Biden et les Occidentaux veulent "se coordonner davantage" (Maison Blanche)

Joe Biden et les dirigeants de plusieurs nations et institutions alliées des Etats-Unis ont discuté jeudi "du besoin de se coordonner davantage pour assurer une offre d'énergie durable et accessible à l'Europe", a indiqué la Maison Blanche.

Le président américain et ses interlocuteurs ont évoqué lors de cet entretien vidéo "l'instrumentalisation" par la Russie des livraisons d'énergie, ainsi que "le soutien international continu à l'Ukraine", selon un communiqué de l'exécutif américain.