Energie: l'UE va mettre en place des "mécanismes" de "solidarité financière" (Macron)

Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont décidé vendredi à Prague de mettre en place des "mécanismes" de "solidarité financière européenne" pour faire face ensemble à l'envolée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, a annoncé le président français Emmanuel Macron.

La Commission européenne "va travailler et prendre des décisions très concrètes dans les prochains jours et les prochaines semaines", d'ici le prochain sommet européen des 20 et 21 octobre, a-t-il déclaré devant la presse à l'issue d'une réunion de l'UE.