Erdogan dit envisager une opération terrestre en Syrie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a évoqué lundi le possible lancement d'une "opération terrestre" en Syrie, au lendemain d'une série de raids aériens contre des positions kurdes en Syrie et en Irak et de plusieurs tirs de roquettes sur le sol turc depuis la Syrie.

"Il n'est pas question que cette opération soit uniquement limitée à une opération aérienne", a déclaré le chef de l'Etat aux journalistes turcs qui l'accompagnaient au retour du Qatar, où il a assisté à l'ouverture de la Coupe du monde de football.