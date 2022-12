Etats-Unis et Europe "ne sont pas sur un pied d'égalité" à cause des subventions américaines (Macron)

Les Etats-Unis et l'Union européenne "ne sont pas sur un pied d'égalité" à cause des subventions américaines prévues dans le grand plan climat de Joe Biden, qui favorisent les produits "made in USA", a de nouveau regretté jeudi le président français Emmanuel Macron.

M. Macron, en visite d'Etat à Washington, avait déjà fustigé la veille ces subventions, en les qualifiant de "super agressives" sur le plan commercial pour les entreprises européennes. Le président français devait être reçu plus tard à la Maison Blanche par son homologue américain Joe Biden.