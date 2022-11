Ethiopie: l'OMS demande une aide alimentaire et médicale "immédiate" pour le Tigré

Le chef de l'OMS a demandé jeudi l'envoi d'une aide alimentaire et médicale "immédiate" dans la région éthiopienne du Tigré, une semaine après la conclusion d'un accord entre le gouvernement éthiopien et les autorités rebelles de cette région.

"Donnons une chance à la paix, mais nous demandons aussi instamment la livraison immédiate de nourriture et de médicaments et aussi bien sûr la réouverture des services de base comme les banques, les télécommunications et d'autres (services) comme l'électricité, (...) et pour être honnête, permettre à des journalistes comme vous d'aller au Tigré", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de sa conférence de presse hebdomadaire.