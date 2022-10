Exportations de céréales: la Turquie "n'a pas été officiellement notifiée" par la Russie de son retrait (source sécuritaire)

"La Turquie n'a pas été officiellement notifiée" par la Russie de son retrait de l'accord international sur les exportations de céréales, dont elle est un des garants avec les Nations unies, a indiqué samedi à l'AFP une source sécuritaire.

L'accord signé le 22 juillet à Istanbul, avec la Russie et l'Ukraine et qui a permis d'exporter plus de 9 millions de tonnes de céréales et produits agricoles est supervisé depuis un centre de coordination conjointe (JCC) installé également dans la mégapole turque.