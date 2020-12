"Femme à barbe" ou mue "en crocodile", les risques du vaccin Pfizer selon Bolsonaro

Détail de l'offre :

L'abonnement annuel à l'Offre 100% Numérique, comprend :- le journal numérique en feuilletage dès 05h00 du lundi au samedi- l'accès en illimité à l'intégralité des articles sur le site- l'accès aux suppléments en version numérique- l'application « LNC et ses magazines » téléchargeable gratuitement sur smartphone et tablette ( IOS et Android - les avantages du Club Abonnés LNC : chaque mois, gagnez des places VIP pour participer à des événement culturels, artistiques ou sportifs. Profitez également de bons plans et de nombreuses réductions.Cet abonnement est valable pour trois connexions sur trois appareils différents en simultané.L'abonnement est souscrit sur un engagement de 12 mois par carte bancaire au tarif de 29 800F.L'abonnement débute à réception du mail de confirmation de votre souscription d'abonnement.*L'offre Noël est valable pour tout nouvel abonné (nouveau nom associé à nouvelle adresse e-mail) ou non abonné depuis plus de 6 mois pour toute nouvelle souscription à l'offre 100% numérique 1 an jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Hors renouvellement d'abonnement. Le cadeau comprend un chèque cadeau calédonien d'une valeur de 4 000F utilisable pendant 6 mois. Un e-mail vous sera envoyé pour venir récupérer votre chèque cadeau auprès du Service Abonnement des Nouvelles calédoniennes. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.