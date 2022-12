Femmes en Afghanistan: trois ONG étrangères suspendent leurs activités (communiqué)

Trois ONG étrangères ont annoncé dimanche qu'elles suspendaient leurs activités en Afghanistan suite à l'interdiction faite par les talibans aux ONG de travailler avec des femmes, selon un communiqué commun.

"En attendant que cette annonce soit clarifiée, nous suspendons nos programmes, en exigeant que les hommes et les femmes puissent poursuivre de la même manière notre aide pour sauver des vies en Afghanistan", ont déclaré dans ce communiqué les organisations Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et CARE International.