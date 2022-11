Fonds sur les dégâts climatiques: une "étape décisive" pour la justice climatique (Premier ministre pakistanais)

L'adoption d'un fonds dédié pour financer les dégâts climatiques lors de la COP27 dimanche, est "une première étape décisive vers l'objectif de justice climatique", a réagi sur Twitter le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

"Il appartient au comité de transition de s'appuyer sur ce développement historique", a ajouté le Premier ministre . Selon l'ONU, les inondations qui ont submergé un tiers du territoire du Pakistan lors des moussons cet été et affecté quelque 33 millions de personnes ont causé plus de 30 milliards de dollars de dégâts et pertes économiques.