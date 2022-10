Fuite sur l'oléoduc Droujba: les livraisons ne "sont pas interrompues", affirme Berlin

Les livraisons de pétrole russe vers l'Allemagne "ne sont pas interrompues", après la fuite détectée en Pologne sur une ligne de l'oléoduc Droujba, qui relie la Russie à l'Allemagne, a assuré le ministère allemand de l'Economie mercredi.

"La sécurité d'approvisionnement en Allemagne est actuellement garantie. Les deux raffineries de Schwedt et Leuna continuent à recevoir du pétrole brut via la Pologne et l'oléoduc Droujba. Ces livraisons ne sont pas interrompues", a-t-il indiqué dans un communiqué.