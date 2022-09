Fuites sur les gazoducs Nord Stream : von der Leyen évoque un "sabotage"

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé mardi que les fuites sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique étaient un "acte de sabotage".

"J'ai parlé de l'acte de sabotage Nord Stream à (la Première ministre danoise Mette) Frederiksen", a écrit Mme von der Leyen sur Twitter. "Il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements et leurs causes. Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible", a-t-elle ajouté.