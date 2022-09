Funérailles d'Elizabeth II: George et Charlotte derrière le cercueil

Le prince George et la princesse Charlotte marchaient lundi derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère Elizabeth II, pour son entrée dans l'abbaye de Westminster où se tiennent ses funérailles.

Le prince de 9 ans, deuxième dans l’ordre de succession au trône, et la princesse de 7 ans, vêtus de sombre, marchaient près de leurs parents William et Kate, derrière le roi Charles III, et d'autres membres de la famille royale.