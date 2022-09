Fusillade dans une école russe: au moins 13 morts dont 7 enfants (nouveau bilan enquêteurs)

Au moins 13 personnes dont sept enfants ont été tuées par un assaillant armé dans une école dans la ville d'Ijevsk en Russie, ont indiqué lundi les enquêteurs, revoyant à la hausse un précédent bilan de neuf victimes.

"Selon des données préliminaires, 13 personnes, dont six adultes et sept mineurs, ont été victimes du crime, 14 enfants et 7 adultes ont elles été blessés", a indiqué le Comité d'enquête de Russie dans un communiqué.