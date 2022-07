GB: la cheffe de la diplomatie Liz Truss annonce sa candidature pour succéder à Johnson

La cheffe de la diplomatie Liz Truss a annoncé dimanche soir sa candidature pour succéder au Premier ministre Boris Johnson, qui a démissionné cette semaine, emporté par une succession de scandales.

"Je me battrai dans cette élection en tant que conservatrice et gouvernerai en tant que conservatrice", a déclaré Liz Truss, 46 ans, dans les colonnes du Daily Telegraph. Elle rejoint neuf autres candidats dans la course à la tête du parti conservateur et donc à Downings Street, le parti ayant la majorité à la Chambre des Communes.