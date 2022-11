Guinée: la junte ordonne des poursuites judiciaires contre l'ex-président Condé et plusieurs ex-ministres

La junte au pouvoir en Guinée a ordonné jeudi d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé qu'elle a renversé par un coup d'Etat en 2021, et plus de 180 hauts cadres ou ex-ministres notamment pour des faits présumés de corruption, selon une lettre publique du ministre de la Justice adressée aux procureurs généraux.

"Il vous est enjoint (...) d'engager des poursuites judiciaires (...) pour des faits présumés de +corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité+ contre les personnes morales et physiques dont les noms et prénoms suivent", affirme cette lettre. S'ensuit une liste de 188 noms dont celui de l'ex-président Condé (2010-2021).