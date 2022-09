Il faut enquêter sur le "catalogue de cruautés" en Ukraine, réclame le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU a appelé jeudi à enquêter sur le "catalogue de cruautés" qui ont lieu en Ukraine, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'"impunité" des crimes commis depuis l'invasion du pays par la Russie.

Les rapports des services humanitaires de l'ONU "sont un catalogue de cruautés: exécutions sommaires, violence sexuelle, torture et autres traitements inhumains et dégradants contre les civils et les prisonniers de guerre", a déclaré Antonio Guterres à l'ouverture de cette réunion à laquelle participe notamment le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.