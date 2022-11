Inflation ralentie: Wall Street explose de joie à l'ouverture

La Bourse de New York explosait de joie jeudi, ouvrant en vive hausse après un ralentissement plus important que prévu de l'inflation américaine en octobre: le Dow Jones grimpait de 2,40% et le Nasdaq bondissait de 4,84% quelques minutes après l'ouverture.

Après des résultats électoraux encore incertains mercredi pour le contrôle du Sénat, l'indice Dow Jones avait perdu 1,95% à 32.513,94 points, le Nasdaq, à forte domination technologique, avait lâché 2,48% à 10.353,17 points et le S&P 500 2,08% à 3.748,57 points.