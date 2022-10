Irak: dix blessés dans des tirs de roquettes avant une séance du Parlement (source sécurité)

Des tirs de roquettes ont visé jeudi la Zone verte de la capitale irakienne faisant dix blessés, selon un responsable de sécurité, au moment où le Parlement se réunissait pour tenter d'élire un nouveau président de la République et sortir le pays d'une profonde impasse politique.

Neuf roquettes de type katioucha sont tombées sur la Zone verte, secteur de Bagdad abritant institutions gouvernementales et ambassades, et ses environs, a annoncé un communiqué des forces de sécurité. Au moins dix personnes ont été blessées, dans la Zone verte et un quartier limitrophe, a indiqué à l’AFP un responsable de sécurité, précisant qu’un des projectiles est tombé près du Parlement.