Irak: Mohamed Chia al-Soudani chargé de former un nouveau gouvernement

Le nouveau président d'Irak Abdel Latif Rachid a chargé jeudi Mohamed Chia al-Soudani, un ancien ministre et deux fois député, de former un gouvernement pour sortir le pays de l'impasse politique.

Interrogé au Parlement par des journalistes, M. Soudani a espéré former son équipe "le plus rapidement possible". "Nous félicitons le frère Mohamed Chia al-Soudani", a tweeté le Premier ministre sortant Moustafa al-Kazimi.