Iran: cinq personnes tuées par balles par des "terroristes" dans le sud-ouest (agence)

Cinq personnes ont été tuées par balles par des "terroristes" à moto dans la ville d'Izeh, dans le sud-ouest de l'Iran, a annoncé mercredi l'agence de presse officielle Irna, citant un responsable non-identifié.

Selon lui, "des éléments terroristes et armés" sont arrivés à bord de deux motos dans un marché central de cette ville de la province du Khouzistan, et ont ouvert le feu sur des manifestants et des agents de sécurité, faisant 5 morts et 10 blessés.