Iran: le Conseil des droits de l'homme de l'ONU autorise une enquête sur la répression

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a instauré jeudi une enquête internationale sur la répression sanglante des manifestations en Iran, afin de rassembler des preuves pour éventuellement poursuivre les responsables.

La résolution présentée par l'Allemagne et l'Islande a été adoptée par 25 oui, 6 non et 16 abstentions lors d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme à Genève.